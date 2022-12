Terni, polizia Locale: concorso per 13 posti si chiude con 14 idonei

di S.F.

«Abbiamo disperato bisogno di personale. Speriamo che siate preparati». Sono le 10 e la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi, dopo un breve riepilogo sullo svolgimento della prova orale, ‘accoglie’ così i ventitré candidati che mercoledì mattina si sono presentati in corso del Popolo per l’ultimo step del concorso utile all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tredici istruttori di vigilanza di categoria C: questa volta l’esito è migliore rispetto al 2021 e gli idonei sono 14. Già a dicembre è prevista l’assunzione di sei persone.

9 DICEMBRE 2021, SOLO UNDICI IDONEI

La prova orale

Molti ci avevano già provato lo scorso anno (appena undici idonei ci furono). Per loro nuovo colloquio con la comandante Sassi, presidente della commissione esaminatrice, più gli altri due membri: l’ex numero uno della polizia Locale di Pistoia e Udine Sergio Bedessi e il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini. Nella sala riunioni dedicata a Fabio Alessandrelli anche la segretaria – la tenente Manuela Schibeci – e Piero Lelli per il test di lingua inglese.

OTTOBRE 2022, 84 AMMESSI ALLA PROVA FISICA

L’esito

Alle 18.35 l’esposizione del risultato. I ‘tagli’ sono nove ed in graduatoria entrano in quattordici: in ordine di voto all’orale ci sono Riccardo Falocco (29), Eleonora Santi (28), Michela Fiorucci (28), Juri Eugeni (25), Lorenzo Fioriti (24), Lorenzo Cassetti, Vincenzo Cavallaro, Ivan Di Marco, Erika Sciò (23), Luca Attisano, Chiara Casadei, Giacomo De Feudis, Marco Grilli e Sofia Scardacchi (21). Per la graduatoria ci sarà da attendere – nella migliore delle ipotesi – circa una settimana.

I ‘SUPERSTITI’ ALLO SCRITTO