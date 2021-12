Concorso istruttori vigilanza Comune Terni: solo 11 idonei

di S.F.

‘Taglio’ di sei candidati su diciassette per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Risultato? Il concorso pubblico per la copertura di diciotto posti a tempo indeterminato per istruttori di vigilanza di polizia Locale – categoria C – del Comune di Terni si chiude con l’idoneità di appena undici persone rispetto alle 537 ammesse al primo step della procedura: giovedì in biblioteca si è svolta la prova orale che ha sancito la parola fine all’iter scattato lo scorso gennaio. In linea di massima non è andata granché per le esigenze di palazzo Spada. Da ricordare che per le assunzioni (6 entro il termine del 2021, poi le restanti nelle annualità successive) la palla passerà ora alla direzione personale. Sempre che non ci siano ricorsi e strascichi, non così rari in queste occasioni.

IL TAGLIO DOPO LA PROVA SCRITTA: DA 84 A 17

LA PROVA FISICA AL CAMPOSCUOLA

In 17 all’orale

All’atto odierno si è arrivati dopo la prova fisica di settembre al camposcuola Casagrande (84 gli ammessi), lo scritto (dopo lo svolgimento c’è stata un’ulteriore scrematura con 17 ‘sopravvissuti’) e quindi l’orale di giovedì mattina, iniziato poco dopo le 11.10 con oltre un’ora e trenta di ritardo per via della preparazione delle domande per i candidati (19 buste in tutto, due in più). Argomenti? Diritto costituzionale, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti comunali, normativa in materia di privacy, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione/repressione della corruzione e dell’illegalità, più la promozione della trasparenza nella pubblica amministrazione e l’accertamento per quel che concerne la lingua straniera scelta. Giornata di lavoro per la commissione esaminatrice – uscita dalla Bct poco prima delle 19 – composta dalla presidente Gioconda Sassi (comandante della polizia Locale di Terni), la dirigente all’istruzione e ad interim al welfare Donatella Accardo e il numero uno della polizia Locale di Rocca di Papa Gabriele Di Bella, quest’ultimi in qualità di membri esperti. Con loro la segretaria Manuela Schibeci, coordinatrice di vigilanza del Comune. Per quel che concerne la prova fisica hanno dato il loro aiuto Emiliano Catozzi (coordinatore attività motorie Ceffas) e Nelson Mancini (docente Isef).

L’ITER SCATTATO IN AVVIO DI ANNO

L’esito: gli undici idonei, due donne

In gran parte i candidati sono in lizza per altri concorsi. Fatto sta che per quello di Terni gli idonei – in ordine alfabetico – sono Francesco Bocchini (27 all’orale, allo scritto aveva preso 21), Alice Bovesecchi (26+21), Agostino Criscuolo (26+23), Ivan Giubilei (25+24), Vanessa Lucarini (21+21), Leonardo Maroni (24+23), Francesco Onofri (22+23), Vittorio Sbordone (22+21), Tiziano Scarponi (21+25), Paolo Scatteia (26+22) e Francesco Spinelli (25+23). Nella valutazione complessiva, da prassi, ci rientrano anche i titoli: in questo caso il migliore è Giubilei con 1,71, sopra l’1 anche Tiziano Scarponi e Francesco Spinelli: «La definitiva assunzione è, comunque, condizionata dal parere positivo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il ministero dell’Interno», è specificato nel bando di gara. Non è finita. Venerdì c’è l’ultimo passaggio per i coordinatori di vigilanza: il concorso è per cinque posti a tempo indeterminato e ci sono diciassette persone in ballo.