Terni: il dottor Stefano Carini dona al pronto soccorso in memoria del fratello Maurizio

Una barella in ricordo del fratello Maurizio, recentemente scomparso. La donazione al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni è stata effettuata dal dottor Stefano Carini, responsabile dell’osservazione breve dello stesso pronto soccorso ternano. «Con questa donazione – afferma il dottor Carini – vorrei ringraziare per conto di mio fratello Maurizio, venuto a mancare lo scorso novembre, tutti coloro che gli sono stati accanto e che mi hanno sostenuto nel momento della sua malattia. È stata sua volontà, quando ancora era in vita, di donare questa barella per il nostro pronto Soccorso, come gesto di amore verso il prossimo. Un ringraziamento particolare al dottor Tiziano Sironi che, rinunciando alla sua provvigione, ha contribuito alla realizzazione di questa donazione. Ringrazio i parenti, gli amici, i colleghi, i conoscenti – prosegue Stefano Carini – che con la loro generosità hanno contribuito e reso possibile esaudire l’ultimo desiderio di Maurizio. Grazie di tutto, anche a nome suo». La donazione è stata ricevuta dal direttore generale del ‘Santa Maria’, dal direttore sanitario Pietro Manzi, dal direttore del dipartimento emergenza/accettazione Giorgio Parisi e dal responsabile per le donazioni Leonardo Fausti.

