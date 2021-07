Terni, il food è poco ‘fast’: «Ma non dipende dai rider»

Disagi in serie, in questo periodo di piena estate, per i rider e diversi clienti di note catene di fast food, a Terni. Sono infatti numerose le segnalazioni di ritardi – anche pesanti, fino ad un massimo di 110 minuti nel weekend e 60 minuti nei giorni feriali – relativi alle consegne di quanto ordinato. Il motivo sarebbe da ricondurre, nella maggior parte dei casi, a carenze di personale nelle stesse catene e ad una generale impreparazione nel rispettare i tempi concordati con il delivery.

«Poco personale e non preparato adeguatamente»

«Per noi rider – spiega uno di loro – questo disservizio rappresenta una perdita di tempo e di guadagni, che sono basati su ogni consegna e le attese non vengono mai pagate. I ritardi maggiori si registrano presso il ‘McDonald’s Drive’ di via del Centenario dove dopo gli interventi di rifacimento e riorganizzazione, come abbiamo potuto apprendere, il lavoro è diventato più complesso ed il personale non è stato preparato adeguatamente, oltre ad essere numericamente insufficiente per affrontare questa mole di lavoro. Come rider ternani chiediamo maggior velocità e preparazione affinché si possano superare questi disservizi nel più breve tempo possibile». Dagli stessi rider arrivano anche le scuse alla clientela, «ma il tutto non è dipeso da noi che ci mettiamo anima e cuore nel nostro lavoro».