Terni, rubata la bici del sindaco Latini sotto palazzo Spada

Furto ai danni del primo cittadino di Terni, Leonardo Latini, che martedì si è visto portare via la sua bicicletta elettrica – con cui è solito andare al lavoro e girare per la città – ‘parcheggiata’ sotto palazzo Spada. Il furto è stato denunciato alle autorità e al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere presenti in zona per capire chi, nel corso della giornata, abbia trafugato il velocipede dal valore abbastanza consistente. «Ieri mattina ho lasciato la bici chiusa – dice il sindaco -, non sulle rastrelliere che erano tutte occupate da quelle dei dipendenti comunali, e questo è un bene, ma dentro palazzo Spada. E poi alla sera, quando sono tornato, non l’ho più ritrovata. Non saprei indicare di preciso a che ora sia stata rubata. Vediamo se si riesce a scoprire qualcosa…».

Pd e M5s: «Solidarietà ma…»

Intanto i gruppi consiliari di Pd e M5s in consiglio comunale, colgono l’occasione per solidarizzare ma pure polemizzare: «Esprimiamo solidarietà a Leonardo Latini per il furto della sua bicicletta – scrivono i consiglieri Dem e pentastellati -. Non è piacevole essere derubati soprattutto di uno strumento utile alla mobilità alternativa. Una spiacevole circostanza con cui tanti nostri concittadini da tempo continuano a fare quotidianamente i conti. Un fatto di cui ci rammarichiamo, ma che mette fine in modo grottesco alla retorica sulla ‘città sicura’ con cui Lega e Fratelli d’Italia hanno vinto le elezioni. Sono passati tre anni da quando il sindaco affermava che per la sicurezza dei ternani avrebbe messo in campo ‘gesti eclatanti’, al primo sindaco leghista di Italia rammentiamo che lui su questo fronte non ha dato alcun contributo. A inizio mandato ha raccontato alla città che aveva bisogno di essere militarizzata, addirittura che avremmo dovuto ospitare le pattuglie armate che si vedono a Napoli e Palermo, proposte fuori luogo come se il suo compito fosse solo quello di fare scaricabarile sulle forze dell’ordine e l’esercito, deresponsabilizzando la politica. Qui non solo non abbiamo visto neanche i nuovi organici della polizia municipale, ma nel frattempo sono state smantellate le politiche sociali e le politiche giovanili senza le quali la repressione resta un esercizio inutile. Speriamo che almeno questo episodio così reale e spiacevole – concludono i gruppi consiliari di Pd e M5s – induca il sindaco di Terni a concentrarsi sui bisogni della città. Basta rimpasti a Terni come in Regione, basta indennità costose per la collettività, basta rimborsi persino di pochi euro: si lavori su sicurezza, ad iniziare da quella stradale, su ambiente, sulle prospettive della nostra città».