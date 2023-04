Terni: il giardino del chiostro di Santa Maria delle Grazie rimesso a nuovo

‘Suolo dimenticato, suolo bonificato’: è il titolo della XX giornata nazionale del giardino Ugai che si terrà sabato 15 aprile presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Terni. In particolare il Garden Club Terni è intervenuto sul giardino del chiostro conventuale, un ambiente a pianta rettangolare al cui centro si trova il classico pozzo francescano. Tale giardino, rimasto a lungo abbandonato, si apre frontalmente al portale d’ingresso ed è contornato su tre lati dal chiostro, il quale contiene raffigurazioni di episodi della vita di San Francesco. Sotto la guida esperta di Paolo Rinaldi Metelli, in collaborazione con gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Marconi’ e i volontari della Confraternita di San Giuseppe, è stato trattato il suolo, areato, alleggerito e ripiantumato. Le attività inizieranno alle ore 9.30 con i saluti di benvenuto. Interverranno il vicesindaco Benedetta Salvati, la presidente del Garden Club Terni Raffaela Mariotti e il direttore artistico dell’Umbria Green Festival, Daniele Zepparelli. Alle ore 10 Daniela Ghione illustrerà il complesso monumentale e la Confraternita di San Giuseppe. Alle 10.30 sarà la volta del concerto ‘Musica e parole’, a cura della Marconi’s Consort. Si esibiranno Roberto Romitelli all’oboe, Manuela Saveri al clarinetto, Elisabetta Sabatini al flauto, Eleonora Conti al pianoforte e Paolo Macedonio alla chitarra. Interverranno anche gli studenti della scuola ‘Marconi’. Seguirà alle 11 nel chiostro l’illustrazione del giardino conventuale, a cura di Paolo Rinaldi Metelli. La celebrazione di questa giornata si inserisce in un progetto di educazione ambientale più ampio, denominato ‘La bellezza salverà l’ambiente – verso un nuovo paradigma terrestre’, impegnativo ma stimolante motto dell’Umbria Green Festival, che la Fondazione Carit sostiene e finanzia.

