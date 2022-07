Terni: il maltempo arriva per una notte e crea problemi in serie

Un temporale relativamente breve ma particolarmente violento. È quello che nella notte fra giovedì e venerdì si è abbattuto – con pioggia, vento, grandine, fulmini – su Terni e le zone limitrofe alla città. Una situazione che ha costretto ad un super lavoro notturno – proseguito anche venerdì mattina – i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, gli addetti della Prociv ed i tecnici. Perchè di problemi, più e meno impegnativi, ce ne sono stati tanti. A partire dai rami e dagli alberi caduti, in città come in periferia. Per proseguire poi con allagamenti stradali, come quello ‘classico’ – evidente anche venerdì mattina – di via Breda ed altri nella zona nord, tegole e comignoli pericolanti, ascensori bloccati (è accaduto a borgo Rivo). Tanto che alle ore 8 di venerdì mattina il 115 ternano conta oltre 20 interventi messi in atto durante la notte ed altri 40 in coda, da ‘smaltire’. Diversi, pertanto, i cittadini alle prese con la conta dei danni che si sono verificati nel giro di appena un’ora.

LE FOTO DI UMBRIAON