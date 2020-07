Terni, il mercato riapre le sue porte al pubblico

Condividi questo articolo su

















‘Ex – progettare l’abbandono’ – un progetto di ‘Demetra’ e ‘Arciragazzi gli Anni in tasca’, in partenariato con Add Umbria, HackLab, Inter valli, associazione Ephebia e associazione culturale ‘Il Progetto…’ – dopo l’emergenza Covid ha ripreso le attività a piazza del Mercato che nel weekend del 17, 18 e 19 luglio ospiterà la manifestazione conclusiva del percorso. L’evento, inizialmente in programma per lo scorso 14 marzo, è stato rimodulato in una nuova forma nel rispetto delle attuali normative a tutela della salute. Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 sarà consentito l’accesso al vecchio mercato una persona alla volta in quella che sarà un’esperienza di fruizione esclusiva e di confronto intimo con l’architettura vuota. L’evento, oltre all’ex struttura mercatale, coinvolgerà anche gli sazi esterni, la piazza e alcuni locali sfitti, dove attraverso installazioni e attività individuali interattive saranno presentati i risultati dei percorsi attivati nei mesi passati. ‘Ex – progettare l’abbandono’, diretta conseguenza del ‘Concerto dai balconi’ che coinvolse questo stesso quartiere nel 2017, si è sviluppato attraverso un percorso creativo, una riflessione locale, collettiva e inclusiva per immaginare una nuova piazza del Mercato. ‘Ex.’ è uno dei progetti vincitori del bando ‘Creative living lab – 11 edizione’ promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del Mibact che dallo scorso dicembre ha animato la centralissima piazza del Mercato di Temi con numerosi appuntamenti gratuiti, intergenerazionali e aperti a tutta la cittadinanza.