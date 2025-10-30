Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha partecipato giovedì pomeriggio ad un incontro a Terni incentrato sui risultati e le prospettive del conservatorio ‘Giulio Briccialdi’, a tre anni dalla statizzazione. Accolta dai vertici del conservatorio, il presidente Dario Guardalben e il direttore Roberto Antonello, il ministro ha dapprima raggiunto la sede della Fondazione Carit dove è stato illustrato il progetto del campus musicale del ‘Briccialdi’ che sorgerà al Centro Multimediale di Terni. Poi ha preso parte all’iniziativa a palazzo Primavera, alla presenza delle istituzioni.

«Il progetto del campus del conservatorio Briccialdi – ha detto il ministro – è un ecosistema che coinvolge tanti soggetti in un percorso che parla di ricerca e innovazione. Terni si presta benissimo perché arte e musica sono sempre state parte della crescita della comunità. E il ‘Briccialdi’ segue un percorso di sviluppo e rinnovamento anche in un’ottica che lo vede proiettato sui territori di Rieti e Viterbo. L’arte vive sui territorio ma non ha spazi né confini».

VIDEOINTERVISTA AL MINISTRO BERNINI

LE FOTO