Il mondiale 3D di tiro con l’arco a Carsulae: liaison tra sport e storia – Foto e video

Un’opportunità – molte le foto scattate, con ogni probabilità molti dei partecipanti nemmeno sapevano dell’esistenza del sito archeologico ternano – per valorizzare un’area turistica e soprattutto ospitare un evento internazionale di rilievo. Carsulae sabato ha fatto da cornice alla giornata conclusiva del Rinehart World Archery 3D Championships, il mondiale organizzato dagli Arcieri Città di Terni con il coinvolgimento anche dei prati di Stroncone: ultime medaglie da assegnare e poi tutti nel piccolo borgo per la festa conclusiva tra cibo e divertimento. Protagonisti anche Sabrina Vannini e Nicola Kos per i padroni di casa. Soddisfatti sia il numero uno della Fitarco, Mario Scarzella, che il presidente della società ternana Stefano Tombesi: nonostante il maltempo di venerdì con necessario trasferimento in città, tutto è filato liscio grazie al lavoro dei volontari.

PARLANO SCARZELLA E TOMBESI – VIDEO