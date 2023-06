Il Campitello non dimentica Lorenzo Scorteccia. Venerdì pomeriggio al ‘Cicioni’ di Terni c’è stata la commovente cerimonia di inaugurazione del nuovo spogliatoio, dedicato al 24enne portiere rossoblù scomparso prematuramente nel giugno del 2021. Lo scorso anno la stessa società organizzò un appuntamento per scoprire una targa in sua memoria.

