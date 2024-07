Terni: il padel femminile vola in serie A grazie al trionfo dell’Happy Village

Grande gioia per l’Happy Village di Terni: il team di padel femminile ha infatti vinto il campionato di serie B, conquistando la promozione in serie A. Si tratta della prima formazione umbra a raggiungere il prestigioso traguardo, centrato al Villa Mercede di Frascati al termine di una tre giorni con le migliori formazioni della serie B.

«La squadra capitanata da Leonardo Onofri e dal vice Matteo Bizzarri – riporta una nota – ha centrato l’obiettivo senza perdere nemmeno un incontro, dominando in lungo e in largo. Nelle fila del team, ben quattro atlete ternane doc: Valentina Aimone, Noemi Bevilacqua, Giorgia Rosi e Valentina Varazi, oltre alla romana Flaminia Olmo ed alla giovane stella spagnola Letizia Manquillo».

«Una soddisfazione incredibile» per Enrico Pernini, presidente di Happy Village. «Ci eravamo posti l’obiettivo della serie A tre anni fa – prosegue -, partendo dalla serie D. Ma farlo in soli tre anni, e per di più con ben quattro ragazze del nostro circolo, è qualcosa di impensabile e stupendo. Vorrei ringraziare tutto il team e soprattuto i nostri sponsor per aver creduto nel giovane progetto. Una menzione anche per la nostra squadra maschile che dopo sei ore di battaglia contro una corazzata come Bari, ha sfiorato l’impresa della serie A perdendo solamente al terzo set del terzo incontro. Sono stati tre giorni incredibili».