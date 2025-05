di S.F.

Il padel a Terni ed i ricorsi al Tar, non ci si stanca mai. Dopo la bagarre per la tensostruttura a Collescipoli (Comune ko su quella vicenda), ora si passa su un altro fronte: a due anni dal deposito del ricorso, è in arrivo l’udienza pubblica di merito per l’impianto panoramico in strada del Gioglio.

Passo indietro. Tra fine 2022 ed inizio 2023 c’erano state alcune polemiche per la realizzazione e le varie autorizzazioni della struttura, argomento che a Terni – qualsiasi campo da padel sia – tende a riemergere di tanto in tanto. In quella fase è stato depositato un ricorso al Tar Umbria in data 17 aprile 2023 per i provvedimenti inerenti il rilascio di permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica ed eventuali, ulteriori titoli abilitativi.

Sono trascorsi due anni e il Tar ha fissato la discussione per martedì 13 maggio. Ma c’è ancora interesse a proseguire il ricorso? A giudicare dagli atti depositati di recente (memorie di repliche depositate il 22 ed il 23 aprile 2025, sia da parte resistente che dal ricorrente) parrebbe di sì.

I soggetti coinvolti sono il ricorrente (difeso dall’avvocato Grisante Diofebi), il Comune di Terni (Paolo Gennari), il ministero della cultura, la soprintendenza dell’Umbria e la Panoramic srl, quest’ultima seguita da Umberto Segarelli. Se e come ci saranno sviluppi lo vedremo più avanti. Di certo l’attività è avviata da un bel po’.