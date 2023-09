Terni: il pala DeSantis accoglie il ‘Ping Pong Kids 2023’

È in corso al palatennistavolo ‘De Santis’ di Terni, ‘Ping Pong Kids 2023 – Memorial Pierpaolo Merkel’, manifestazione della Fitet che accoglie quest’anno tanti giovani atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 18 comitati e 9 scuole di tennistavolo. L’appuntamento è il primo della stagione sportiva 2023/2024 e proseguirà fino a venerdì 8 settembre. Si tratta di una manifestazione giunta alla sua 22° edizione, sempre molto sentita e partecipata, che coniuga attività motoria, tennistavolo e socializzazione. Fra i partecipanti, anche la giovanissima ternana Vittoria Ciocci – 10 anni, guidata dal tecnico Matteo Guercini (insieme nella foto, con il giovanissimo Fedor Perugini) – chiamata a difendere il titolo regionale under 11/singolare conquistato lo scorso marzo a Terni.

