Ha ancora 9 anni – ne compirà 10 fra qualche giorno – ma Vittoria Ciocci ha già le carte in regola per fare bene. Sabato, in occasione dei campionati regionali umbri disputati al palasport ‘De Santis’ di Terni, si è laureata campionessa regionale femminile di tennistavolo nella categoria under 11 (singolare), riportando il titolo nella città di Terni. Un risultato di prestigio e una soddisfazione per la giovanissima pongista ternana, ora al lavoro per altri nuovi e importanti obiettivi.

