Terni è tornata nella serie A di calcio grazie alla Ternana Women. E il Panathlon di Terni ha dedicato la conviviale di venerdì 23 maggio ai successi di questa società che ha raggiunto la massima serie nazionale, vincendo peraltro il campionato di serie B. Presenti, oltre ai soci del club presieduto da Benito Montesi, anche esponenti istituzionali e del Coni regionale e provinciale.

La società rossoverde è intervenuta con l’ad Paolo Tagliavento, il medico sociale Marco Ballerini, la team manager Arianna Nannini e le atlete Valeria Perone e Tatiana Bonetti. Nel corso della serata è stato illustrato il percorso che ha condotto la Ternana Women in serie A, suggellato da un video sulla stagione culminata nel trionfo. Anche l’assessore comunale Marco Schenardi ha inteso ribadire i propri complimenti, così come il delegato provinciale Coni Fabio Moscatelli, accompagnato dal suo successore Moreno Rosati. Durante la conviviale il presidente uscente del Coni Umbria, Domenico Ignozza, ha ricevuto il ringraziamento del Panathlon Club di Terni per quanto fatto in questi anni, in favore dello sport e del fair play.

