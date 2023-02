Terni, il Pd provinciale: «Crollo degli iscritti? Una falsità totale»

Dureranno fino al prossimo 12 febbraio i congressi nei 51 circoli del Pd presenti in provincia di Terni. Il percorso si concluderà il 26 febbraio con lo svolgimento delle primarie per scegliere il nuovo segretario nazionale fra Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein. «Il congresso costituente – affermano in una nota il segretario provinciale del Pd Fabrizio Bellini e il responsabile dell’organizzazione provinciale Jonathan Monti – ha avviato una riflessione e nuove proposte che stanno rimettendo il partito e la sua proposta identitaria e di governo al centro del dibattito politico. Ringraziamo tutti i dirigenti e militanti che si stanno impegnando per la buona riuscita politico-organizzativa. Un particolare ringraziamento va ai segretari di circolo che con il loro prezioso contributo, rendono possibile un radicamento territoriale che ha visto riattivare anche alcuni circoli che, durante i due anni di pandemia, avevano sospeso le attività, e che hanno consentito al Pd nella nostra provincia di superare nuovamente i 1.100 iscritti. A proposito di iscritti – aggiungono Bellini e Monti -, siamo rimasti sorpresi da alcune notizie di stampa che parlavano di ‘crolli’. Noi non abbiamo registrato alcun crollo e con il tesseramento ancora in corso durante il congresso, saremo vicinissimi al risultato dello scorso anno . In alcune realtà, come Terni, Orvieto, Narni e tanti altri piccoli comuni, abbiamo superato abbondantemente il 90% dell’anno precedente e contiamo di arrivare al 100%. Attualmente la Federazione Provinciale del Pd di Terni è tra le prime 20, su 115, come numero di iscritti per numero di abitanti. Sarebbe interessante sapere quanti iscritti hanno, e come sono organizzati nei vari comuni della provincia, gli altri partiti che tutto malgovernano, dalla Regione, alla Provincia, fino ai comuni a partire da Terni».

