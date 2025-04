L’azienda sanitaria Usl Umbria 2 ha diffuso una lettera di ringraziamento rivolta sai sanitari della Rsa ‘Le Grazie’ di Terni, inviata alla direzione strategica e alla direzione del distretto di Terni. Di seguito il testo.

Ho passato giorni difficili in ospedale dopo un intervento chirurgico, con dolori e nervosismo. Il pensiero poi di andare in una struttura per fare riabilitazione lontano da casa mi preoccupava molto. Ma poi ho trovato voi… delle persone gentili, pazienti e sempre con una parola di conforto e aiuto. Con questa lettera voglio ringraziare i professionisti della Rsa ‘Le Grazie’ di Terni per tutto. Ogni volta che vi chiamavo, c’eravate con competenza ed umanità: gli infermieri, le oss, le fisioterapiste, i medici. Grazie davvero a tutto il personale. Siete stati fondamentali per il mio recupero fisico e morale.

Il direttore generale della Usl Umbria 2, Piero Carsili, il direttore sanitario Nando Scarpelli e il direttore del distretto di Terni Stefano Federici «ringraziano lo staff sanitario del polo geriatrico di Terni e il paziente per questa importante testimonianza che conferma l’alto livello di qualità della risposta assistenziale che coniuga competenza e professionalità con gli elementi, altrettanto importanti, dell’empatia e dell’umanità».