Terni: il pranzo della fraternità ospitato a Campitello – Le foto di Mirimao

LA FOTOGALLERY DI ALBERTRO MIRIMAO

Segno di solidarietà di grande tradizione, a Terni, è il pranzo di Natale in fraternità, offerto alle persone in situazioni di disagio, difficoltà e solitudine. Organizzato dalla diocesi di Terni, Narni e Amelia, quest’anno si è tenuto nella parrocchia di San Matteo Apostolo (quartiere Campitello). Con il vescovo Francesco Soddu ed altre autorità, c’erano circa 120 ospiti assistiti dalle associazioni caritative della diocesi, ma anche intere famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria, ma insieme ai più bisognosi della città. I volontari si sono occupati della buona riuscita della giornata, dall’allestimento all’accoglienza, al servizio ai tavoli, con il pranzo offerto dallo chef Matteo Barbarossa e dalla cooperativa sociale Actl. Il Lions Club San Valentino ha contribuito per i regali ai bambini, mentre Acciai Speciali Terni per i panettoni alle famiglie e la comunità filippina per i centrotavola.

Il resoconto

Di seguito la nota diffusa dalla diocesi di Terni in merito al pranzo solidale nel giorno di Natale: «A servire gli ospiti, circa trenta volontari alcuni dei quali sono da vent’anni presenti a questo momento di festa. A fare gli onori di casa, il vescovo Francesco Antonio Soddu che ha accolto i 120 ospiti di varie nazionalità, giovani e anziani, insieme all’assessore ai servizi sociali e welfare del Comune di Terni Viviana Altamura, al presidente della cooperativa Actl Sandro Corsi, al parroco di San Matteo don Francesco De Santis, che hanno salutato i presenti e formulato gli auguri di buone feste. «Il Natale è un momento di familiarità – ha detto il vescovo – come stiamo vivendo oggi qui tutti insieme nella pace e amore. Un saluto di benvenuto a tutti in questo giorno così bello in cui, come veri amici condividiamo la gioia del Natale e soprattutto dello stare insieme, condividiamo il pasto in fraternità come in una grande famiglia». A sedersi ai tavoli, preparati con cura in ogni dettaglio, tante famiglie con bambini assistite dalle associazioni caritative della diocesi, altre della parrocchia di Santa Maria del Rivo e delle case di accoglienza, famiglie seguite dall’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli che vivono particolari situazioni di bisogno, immigrati e anziani, persone sole ed anche coloro per i quali è divenuta ormai una tradizione essendo presenti dal 2000, anno in cui in diocesi ha avuto inizio la tradizione del pranzo di Natale, e alcune famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria, ma insieme ai più bisognosi della città. Alla realizzazione del pranzo hanno contribuito anche la comunità filippina di Terni che ha preparato e donato i centrotavola, mentre i volontari della parrocchia di Campitello hanno rallegrato la sala con festoni e un bell’albero di Natale e con i segnaposto fatti dai ragazzi del catechismo. La cioccolateria Calvani ha donato un grande panettone che è stato servito agli ospiti, il Lions Club San Valentino ha contribuito con i regali ai bambini che sono stati consegnati da simpatici Babbo Natale al termine del pranzo, Acciai Speciali Terni con i panettoni che sono stati donati agli adulti e famiglie presenti al pranzo».