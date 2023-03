Terni: il prefetto in visita alla sede di Asm

Visita del prefetto di Terni Giovanni Bruno, lunedì pomeriggio, presso la sede di Asm Terni SpA. Accolto, oltre che dall’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio e dal presidente Mirko Menecali, anche dai vertici delle società collegate (Umbriadue, SII, Ferrocart, Green Asm, Umbria Energy, Umbria Distribuzione Gas), il prefetto ha avuto modo di conoscere le attività svolte dalla multiutility ternana. Sono stati presentati i differenti business e settori regolamentati della società: distribuzione di energia elettrica, distribuzione gas, igiene urbana, produzione di energia, vendita di energia e gas ed asset strategici. Il prefetto Bruno – è la nota dell’azienda di via Capponi – «ha manifestato i suoi apprezzamenti nei confronti della multiutility per l’impegno e la professionalità messe in campo quotidianamente nei confronti della cittadinanza e per la cura e l’attenzione del territorio sul quale Asm opera da oltre 60 anni e, in questa fase, con rinnovata attenzione industriale e ai territori».

Condividi questo articolo su