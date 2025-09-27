Un nome ternano si fa strada tra le eccellenze mondiali della medicina: il professor Roberto Cirocchi, chirurgo dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, è stato inserito nella prestigiosa classifica mondiale dei ricercatori con maggiore impatto scientifico, stilata dall’università di Stanford in collaborazione con l’editore Elsevier.

«Il riconoscimento – riporta una nota dell’ospedale di Terni – conferma la qualità e la rilevanza del lavoro svolto dal professionista, appartenente alla scuola ternana del professor Francesco Sciannameo. Dal prossimo 1° novembre, Cirocchi assumerà la direzione della Scuola di specializzazione in chirurgia generale dell’università degli Studi di Perugia, oltre a ricoprire l’incarico di segretario della Società italiana di ricerche in chirurgia».

La classifica, basata su una banca dati che raccoglie oltre 200 mila ricercatori a livello globale, prende in considerazione 22 aree disciplinari e 174 sottocategorie, valutando le pubblicazioni scientifiche attraverso indicatori standardizzati. L’analisi distingue tra l’impatto complessivo della carriera e quello riferito all’ultimo anno accademico. «Per il settimo anno consecutivo, dal 2019 a oggi, un docente dell’università di Perugia in servizio presso l’azienda ospedaliera di Terni compare nella graduatoria, a testimonianza della continuità e dell’autorevolezza della ricerca condotta in questo ambito».

Un ulteriore banco di prova sarà il congresso nazionale della Società italiana di ricerche in chirurgia, in programma il prossimo 7 novembre al policlinico Umberto I di Roma, presso l’università La Sapienza. «In quell’occasione specialisti del ‘Santa Maria’ parteciperanno attivamente ai lavori, confermando il ruolo centrale della struttura ternana nella comunità scientifica italiana».