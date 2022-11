Terni, il quartiere Matteotti chiede una targa per De Carlo

Il posizionamento di una targa per Giancarlo De Carlo nel quartiere Matteotti di Terni. La richiesta arriva da Alessandro Gentiletti di Senso Civico e Francesco Filipponi del Pd, motivo? «Promuovere una delle opere urbanistiche più importanti del nostro territorio».

NOVEMBRE 2021, IL SOPRALLUOGO E IL PERENNE ALLARME

La petizione e la ragione

L’input per il Comune è partito formalmente lunedì mattina in qualità di «primi sottoscrittori di una petizione presentata da architetti, professionisti e condomini del quartiere. Terni è stata all’avanguardia nell’edilizia popolare di qualità e ha lanciato nel mondo un modello che è stato imitato. Abbiamo il dovere di rivendicare con orgoglio il grande architetto De Carlo e far sì che i professionisti e gli studiosi, sempre più numerosi, che da tutto il mondo visitano la nostra città e il quartiere trovino il segno tangibile della nostra riconoscenza. Aggiungeremo – concludono – alla petizione una iniziativa politica volta a favorire gemellaggi con altri quartieri in altre città del mondo, a partire da quello viennese. L’obiettivo è favorire un turismo di qualità e volto allo studio».

Il condominio

A lanciare l’iniziativa in primis è Leonardo Bartolozzi, amministratore e legale rappresentante del condominio Nuovo Villaggio Matteotti: «Il complesso residenziale – si legge – è stato progettato all’inizio degli anni ’70 dal famoso architetto De Carlo ed è oggetto di periodiche visite da parte di professori e studenti di alcune delle più importanti università europee». A stretto giro ricorrerà il 50° anniversario dalla realizzazione e dunque c’è la richiesta per la targa.