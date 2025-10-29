di Maria Luce Schillaci

Il questore di Terni Michele Abenante è stato ospite del Rotary Club di Terni presieduto da Luigi Carlini. Una serata molto partecipata e sentita davanti a una tematica fondamentale come la sicurezza. «Terni è una bella città e la vogliamo sicura, non abbassiamo la guardia, importante la collaborazione dei cittadini», ha detto.

Cinquantaseienne, calabrese, laureato in gGiurisprudenza all’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Michele Abenante è questore della provincia di Terni dallo scorso 1° luglio. Entrato nella polizia di Stato nel 1988 con il corso quadriennale per allievi vice commissari, ha iniziato il suo percorso professionale al commissariato di pubblica sicurezza di Rossano Calabro. Da lì, una crescita costante lo ha portato a dirigere vari commissariati distaccati di pubblica sicurezza e, successivamente, la squadra Mobile di Cosenza come vice dirigente.

Nel 2007 ha assunto la guida del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale, per poi spostarsi in Puglia dove, a capo della squadra Mobile di Lecce, ha operato fino al 2013. Successivamente ha maturato esperienze investigative di livello internazionale e in particolare in Turchia, Germania e Belgio. Promosso primo dirigente, ha diretto la divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione della questura di Potenza. Nel 2014 è stato chiamato a Taranto come capo di Gabinetto, ruolo in cui ha coordinato i delicati servizi di ordine pubblico legati alla vertenza nazionale ex Ilva. La sua esperienza si è accresciuta nei ruoli di vicario del questore di Oristano, Avellino e Foggia, prima della promozione a dirigente superiore, avvenuta nel luglio 2024 e al successivo incarico a Roma come consigliere ministeriale presso il dipartimento di pubblica sicurezza – ufficio centrale ispettivo.

Un curriculum di tutto rispetto, dunque, come ha sottolineato il presidente Carlini. Il questore Abenante ha raccontato vari e significativi episodi della sua carriera, elogiando il motto ufficiale del Rotary International ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’, un’espressione che racchiude la filosofia dell’organizzazione e che sottolinea l’importanza di anteporre l’aiuto agli altri ai propri interessi, applicando elevati principi morali nella vita professionale e sociale e considerando l’occupazione come un’opportunità per servire la società.

