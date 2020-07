Terni, F-Low Cost lancia Wounded Wolf

L’emergenza epidemiologica per il covid-19 ha rallentato lo sviluppo del progetto ma ora la nuova opera di Federico Miotto, in arte F-Low Cost, è realtà: il giovane artista indie-rap ternano – debutto nel 2019 con ‘Suona la sveglia’ – lancia il singolo ‘Wounded Wolf’.

IL 1° ALBUM E IL DEBUTTO CON ‘SUONA LA SVEGLIA’

Il significato

Dopo il successo con ‘La mia storia’ – quasi 100 mila riproduzioni su youtube dal 3 marzo – F-low Cost con ‘Wounded Wolf’ ha deciso di creare un parallelismo tra gli step della vita che attraversa un essere umano e un esemplare di lupo. Tre i passaggi analizzati in tal senso: l’essere cucciolo, adulto ed anziano. Si tratta dell’opera di lancio del nuovo album.

Lo sviluppo

Si parte dal primo step. Così come un cucciolo di lupo, anche l’artista si autodefinisce ‘incerto’ nella sua prima fase di vita. Quindi il passaggio ad adulto: crescendo, arriva la consapevolezza delle proprie scelte e comincia a capire quali sono le conseguenze (che in precedenza ignorava) delle proprie azioni iniziando ad acquisire ‘consapevolezza’. Infine l’anziano: crescendo, maturando, sbagliando, facendo le sue esperienze, F-Low Cost sa bene quali siano le cose giuste o sbagliate in questa vita ed è pronto dunque, ad armarsi della ‘saggezza’ acquisita ed adagiarsi sulla rupe osservando il mondo intorno a lui che, improvvisamente, sembra molto più calmo. La tempesta è passata e non resta che contare le ferite che la vita ha riservato per lui. Fortunatamente, la musica, ha agito da cura, aiutandolo a far cicatrizzare quasi tutti i segni riportati sul corpo rendendolo ciò che è oggi: un lupo ferito. ‘Wounded Wolf’ sarà seguito dall’uscita del video e, a fine settembre, dalla pubblicazione dell’album registrato a Milano con un’etichetta discografica: le riprese sono state effettuate con il lavoro del videomaker Nicolò Monghini. Il 22 agosto Federico Miotto sarà in zona Seveso – hinterland milanese – per un live di presentazione. Nei prossimi mesi infine ci saranno degli appuntamenti anche nel Ternano.