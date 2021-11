Fiera del Cassero Terni tra controlli green pass e acquisti – Fotogallery

Giornata movimentata in centro a Terni per il ritorno – nel 2020 fu annullata per la pandemia – della fiera del Cassero tra largo Frankl, corso del Popolo, viale dell’Annunziata, piazza Ridolfi e via Colombo. Avvio tra nebbia, poche presenze e ultimi dettagli organizzativi, poi man mano il flusso è aumentato: oltre trenta le persone impegnate nei vari punti d’accesso per i controlli legati al green pass, obbligatorio come impone l’ordinanza firmata in settimana. Check a campione e ‘richiami’ per chi è entrato con mascherina abbassata.

