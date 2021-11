Terni, fiera Cassero e Santa Lucia: obbligo Gp, il piano sicurezza

La fiera del Cassero il 21 novembre (già approvata in giunta) e quella di Santa Lucia il 12 dicembre (il via libera deve ancora arrivare). Per entrambe palazzo Spada ha dato il via libera al piano di sicurezza per un’area lorda complessiva che supera i 12 mila metri quadrati tra corso del Popolo, via dell’Annunziata, largo Frankl, piazza Ridolfi e via Colombo. C’è l’obbligo di green pass per accedere all’area e girare tra i 135 banchi previsti. Il documento è redatto sulla base della capienza massima consentita quantificata in 9.949 persone, numero che si riduce a 3.989 considerando il distanziamento sociale. Di seguito il documento completo. La responsabile degli eventi è la dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon; la responsabile della sicurezza è la collega alla polizia Locale Gioconda Sassi, mentre l’istruttore del piano è l’ingegnere David Rugeri.

IL PIANO DI SICUREZZA ED I NUMERI DELLE FIERE