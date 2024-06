Terni, il sindaco Bandecchi fa il cane in consiglio comunale: abbaia e se ne va

Condividi questo articolo su

















Nuovo show del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, giovedì mattina, in consiglio comunale durante il question time. Il primo cittadino ha chiesto di modificare l’ordine dei lavori e di anticipare alcune interrogazioni per poter lasciare l’assise per alcuni impegni, ma di fronte alle rimostranze dell’opposizione, in particolare dei consiglieri di Fratelli d’Italia, ha iniziato ad abbaiare e poi, senza aggiungere altro, ha lasciato l’aula. A rispondere alle interrogazioni è stata l’assessore Viviana Altamura.