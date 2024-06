Terni, permesso Ztl: «Negli uffici cortesia e professionalità»

di Orlando Proietti

Sono una ‘vittima’ della nuova normativa comunale riferita all’accesso alla ZTL, in vigore dal 30 giugno 2024. Normativa, confesso, che mi avrebbe sicuramente creato difficoltà nel contattare e chiedere supporto all’ufficio permessi ZTL in via porta Spoletina… ero scettico.

Con mia grande sorpresa sono stato smentito alla grande, avendo trovato un team gestito dalla signora Michela Mazza, facente capo al dottor Alessandro Campi di Terni Reti, di una disponibilità e gentilezza fuori dal comune.

Basti pensare alle due ore, passate con me da remoto, per gestire i link interessati, senza mai dare segni di insofferenza: veramente molto professionali. Sempre disponibili anche con telefonate successive.

Andando a ritirare di persona il nuovo permesso ho toccato con mano, nel marasma generale fuori dall’ufficio, la loro grande disponibilità verso utenti non più ‘giovanissimi’ e, ovviamente, con qualche problema di invalidità e soprattutto poco ‘tecnologici. Mi piaceva sottolineare queste virtù, gentilezza, disponibilità e professionalità. Cosa rara nei front office locali che nazionali.