Terni: il ‘sogno museo’ lo rilancia il calendario 2023 del Mialt

Martedì mattina, presso il la sala ‘caffè letterario’ della biblioteca comunale di Terni è stato presentato il calendario storico 2023 dell’associazione Museo internazionale delle armi leggere di Terni (Mialt). L’evento, organizzato dall’associazione con il patrocinio del Comune di Terni, ha visto la partecipazione di autorità e di numerosi cittadini interessati all’iniziativa museale. Presenti il parlamentare Raffaele Nevi, l’assessore regionale Enrico Melasecche e l’assessore comunale Maurizio Cecconelli: tutti hanno ribadito l’importanza del costituendo museo delle armi per la sua ricaduta turistica sul territorio impegnandosi, ciascuno per la propria competenza, a riprendere in mano il progetto attualizzandolo rispetto alle impostazioni iniziali. Ha preso quindi la parola il presidente dell’associazione Mialt, Pietro Nicoli, che ha ripercorso brevemente le finalità dell’associazione per passare poi alla presentazione ufficiale del calendario con la proiezione delle slide. Le tavole illustrative, ha precisato, sono state realizzate artisticamente dal dottor Fausto Contessa che da sempre collabora con il Mialt del quale è anche consigliere. Al termine Pietro Nicoli ha ringraziato tutti per l’attenzione dedicata all’iniziativa ed ha omaggiato i presenti con una copia del calendario.

