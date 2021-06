Terni, incidente in via Aleardi: centauro 17enne soccorso

Incidente senza gravi conseguenze nella tarda mattinata di venerdì all’incrocio tra via Aleardi e viale Prati, a Terni. Una Volvo condotta da un uomo e una moto Rkf sono venuti a contatto dopo la frenata del veicolo a causa del semaforo arancione: il 17enne (M.B.) che era alla guida del motociclo – nell’andare a terra gli è caduto sulla gamba – non è riuscito ad evitare l’impatto. Fortunatamente non ha riportato ferite serie. Sul posto gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità – inevitabili i disagi – e gli operatori sanitari del 118.

