Terni, nuovo impianto telefonia zona stadio: ‘alt’ Arpa per impatto elettromagnetico

di S.F.

La nuova stazione radio base – con traliccio da trenta metri di altezza – per le telecomunicazioni in zona stadio ‘Liberati’ di Terni, per la precisione alle spalle della curva nord e della San Martino. La procedura scattata prima dell’estate su istanza della Inwit va avanti e, da quanto appreso, negli ultimi giorni si è registrato un ‘problemino’ da sistemare dopo la scia presentata dai futuri gestori, vale a dire Tim e Vodafone: il non soddisfacimento dei limiti imposti dalla legge per l’impatto elettromagnetico. Dunque per ora non c’è il semaforo verde nonostante le integrazioni depositate. La missiva in tal senso è partita dall’Arpa.

L’integrazione



Flashback. Inwit ha chiesto al Comune – come da prassi c’è una specifica conferenza di servizi per arrivare all’autorizzazione unica – di poter procedere all’installazione di una nuova infrastruttura multigestione wifi: in sintesi un palo porta antenne da trenta metri per poter ‘ospitare’ i futuri gestori Vodafone e Tim (di mezzo c’è anche Wind). L’iter tuttavia era stato temporaneamente interrotto perché servivano delle integrazioni in merito al sistema radiante degli operatori telefonici coinvolti ed è su questo aspetto che è intervenuta l’Arpa.

L’inghippo: curva nord e piscine

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale – contattata da umbriaOn per avere effettiva conferma del fatto – ha imposto l’alt’ dopo aver visionato i modelli previsionali in seguito alla documentazione inviata da Vodafone e Tim: l’impatto elettromagnetico andrebbe oltre i limiti nell’area che riguarda la parte superiore della curva nord rossoverde e quella alta della struttura delle piscine dello stadio. E non va bene. Quindi tutto bloccato? Negativo. Per proseguire l’iter e ottenere il parere favorevole è stato chiesto di studiare una nuova configurazione e, in questo modo, diminuire l’impatto sulle zone citate. Salvo sorprese il procedimento andrà a buon fine. Ma serve cambiare quei dati.