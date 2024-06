Terni, in Bct si parla di endometriosi: un convegno per sensibilizzare

Un convegno per sensibilizzare sul tema dell’endometriosi, patologia cronica ed invalidante, purtroppo ancora poco conosciuta. Ad organizzarlo, venerdì 28 giugno alle 17 presso la sala comunale della Biblioteca di Terni l’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte ODV’, rappresentata in Umbria da Jessica Falcioni e Valeria Delia. Interverranno in presenza all’evento l’assessore comunale alle politiche sociali e delle disabilità Viviana Altamura; Jessica Li Gobbi, ostetrica esperta nella riabilitazione del pavimento pelvico; le tutor referenti Valeria Delia e Jessica Falcioni. Da remoto interverranno alcuni membri del comitato tecnico scientifico dell’associazione: la vice presidente Alessia Astolfi; la psicologa Shana Baratto e l’infermiera Sara Quaresima. L’ingresso è libero.

