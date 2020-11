Terni: in centro si scivola, a piedi e non. Cadute e infortuni

L’ultimo episodio ha riguardato un giovane in sella ad uno scooter, martedì mattina in piazza Europa, operatore di una società di poste private. È scivolato con il ciclomotore, finendo a terra: è stato soccorso dal 118: per lui, fortunatamente, nulla di grave. Se fosse tutto qui, sarebbe un banale incidente stradale. Invece il punto è che da almeno un paio di giorni, nel centro di Terni, semplicemente si scivola. A piedi, in bicicletta o in scooter.

Il motivo

Secondo quanto ricostruito, nella notte fra sabto e domenica un mezzo Asm impegnato nella pulizia delle strade, nel suo solito percorso per le vie centrali di Terni, avrebbe perso dell’olio. Situazione poi tamponata con del materiale granulare, per asciugare l’olio finito sulla strada ed evitare/ridurre i rischi.

Scivolate in serie

Il punto è che le successive sanificazioni stradali, altra operazione abitualmente condotta in tempo di Covid, hanno finito per trasformare il filler – il materiale usato per asciugare l’olio – in una sorta di ‘pasta’ scivolosa. Così buona parte dei sampietrini del centro, come in piazza Europa, sono diventati ‘pericolosi’ e gli interventi della polizia Locale per raccogliere persone cadute, a piedi e non, si sono moltiplicati. Non il massimo, in attesa che – forse martedì e forse con i vigili del fuoco – venga ripristiata la sicurezza di un centro, al momento, ‘scivoloso’.