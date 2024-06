Terni: in consiglio la maglia 039 dedicata ad AP. Sindaco accetta la boutade, bacia e firma

Simpatico siparietto all’inizio del consiglio comunale di lunedì mattina a Terni. I consiglieri Francesco Ferranti (FI) ed Elena Proietti (FdI) si sono presentati con tshirt con su scritto in bella vista ‘039’ per indicare la percentuale ottenuta a livello nazionale (0,39%) da Alternativa Popolare, il partito del sindaco Stefano Bandecchi, alle recenti elezioni europee. Un gesto che il sindaco ha ‘disinnescato’ raggiungendo e salutando – con tanto di bacio a Ferranti – i due consiglieri, a cui ha poi firmato la maglietta a mo’ di autografo. «È l’autografo del futuro premier»: e la boutade si è chiusa con l’inizio della seduta. Poi la bagarre sulla nuova farmacia in via dei Gonzaga.

