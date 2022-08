Terni, in p. Solferino si cambia: da abitazione a studi medici per l’arrivo della Lilt

di S.F.

La convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare la doppia novità c’è stata a fine giugno e la targa è già stata posizionata. C’è una novità al centro di Terni che coinvolge la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori: addio sede in viale Trento 50, ora la nuova ‘casa’ è in piazza Solferino 2 a pochi passi dalla biblioteca comunale. In tal senso è in sviluppo una procedura per un cambio di destinazione d’uso.

La conferenza di servizi

La Lilt, organizzazione di volontariato impegnata nella lotta contro i tumori che vede alla presidenza Luigia Chirico dal 2019, si sposta in centro. Tutto già deliberato con tanto di riconsegna delle chiavi per il vecchio immobile nella periferia ternana. Bene. Ma c’è già da fare un ulteriore passaggio di non poco conto: il cambio di destinazione d’uso da abitazione a studi medici per l’effettivo impiego per gli scopi prefissati. Per questo motivo il Comune ha convocato una specifica conferenza di servizi decisoria per dare l’eventuale via libera. Il consiglio direttivo provinciale della Lilt è completato dalle vicepresidenti Antonella Triassi-Marina Vinciguerra, dal tesoriere Mario Costantini, dall’ingegnere Francesca Luzi, dall’addetta alla segreteria Roberta Salvatori e dalla responsabile dell’accoglienza Angela Acito.

La Pigiama Run in arrivo

Restando in tema Lilt, c’è da segnalare una curiosa e utile iniziativa in programma il 30 settembre al parco ‘Emanuela Loi’. Si tratta della Pigiama Run, una corsa e camminata non competitiva per manifestare sostegno e solidarietà nei confronti dei bambini malati di tumore aiutati dall’organizzazione. L’iscrizione vale 15 euro e nel caso della sezione ternana – si fa in tutta Italia – il ricavato sarà destinato alla residenza ‘Daniele Chianelli’ di Perugia, dove vengono accolti i piccoli pazienti nei reparti di oncoematologia pediatrica ed ematologia con i loro familiari.