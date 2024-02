La nota è dell’ufficio immigrazione della questura di Terni ed è curiosa: «comunica che sono in giacenza oltre 1.000 permessi di soggiorno da ritirare». E dunque scatta l’avviso: «Gli interessati al ritiro sono pregati di recarsi in via Antiochia 12, nelle giornate di lunedì e di mercoledì dalle 14.30 alle 17, muniti della ricevuta e del vecchio permesso di soggiorno».

