Terni, in tanti alla fiera di San Matteo. Ma solo col green pass – Foto

Grande affluenza – a differenza dell’ultima edizione segnata dal Covid – alla fiera di San Matteo, nella giornata di domenica a Terni. L’evento, organizzato come in passato lungo via del Centenario, è stato caratterizzato – almeno nel corso della mattinata, seppur c’è chi segnala di essere entrato senza – da controlli capillari degli addetti della sicurezza privata, circa il possesso del ‘green pass’ da parte di chi voleva accedere alla fiera. Non verifiche a campione, dunque, ma controlli puntuali per ciascun cittadino che voleva entrare negli spazi riservati all’evento. Così chi non ce l’aveva, se n’è dovuto andare mentre altri si dicono perplessi: «Se per il mercatino del mercoledì non è obbligatorio, perché qui sì?». La risposta sta nel relativo decreto che disciplina gli eventi in epoca Covid, richiamato dall’ordinanza comunale: per le fiere è obbligatorio il ‘pass’ a differenza di ciò che avviene per l’appuntamento del mercoledì. Si tratta della prima fiera – seguirono una serie di annullamenti per via della pandemia – dal settembre 2020.

LE FOTO DELLA FIERA DI SAN MATTEO 2021