Fiera San Matteo Terni Le misure: green pass, controlli e sanzioni

Obbligo Green pass, mascherine, controlli e indicazioni per i mercatali. Domenica torna il classico appuntamento con la fiera di San Matteo a Terni, in via del Centenario: in vista dell’evento nell’area nord della città il sindaco Leonardo Latini ha firmato mercoledì mattina la specifica ordinanza per le misure cautelari di carattere sanitario e di igiene pubblica, nonché per il contenimento del rischio di diffusione del contagio Covid-19. Previste sanzioni fino a 480 euro in caso di inosservanza. Di seguito l’atto completo con tutte le informazioni del caso.

