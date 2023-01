Terni, si va di restyling in via Campomicciolo: demolizione in arrivo

di S.F.

Quanti vecchi edifici – più o meno grandi – in evidente stato di degrado ci sono a Terni? Un bel po’ tra città e periferia. Per uno di loro è in arrivo il game over: tempo di restyling a pochi passi dall’ospedale Santa Maria, in via Campomicciolo. Depositata la notifica preliminare di cantiere, si inizia dalla demolizione.

L’operazione

Si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia previa demolizione e ricostruzione di un edificio non distante dall’ex Milizia: salvo sorprese si inizierà a lavorarci a stretto giro. I civici coinvolti sono il 17, 19, 21, 23, 25 e 27 per un totale di poco meno di venticinque metri di lunghezza lungo via Campomicciolo: è qui che di recente sono stati attivi due negozi, una parrucchiera ed un’armeria per caccia/pesca. Fino a pochi anni fa c’era anche una farmacia. Ora l’area è già delimitata ed al suo posto – non ci sarà incremento di volumetria – un immobile in parte commerciale ed in maggior misura residenziale.