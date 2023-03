Terni: in via San Tommaso ‘festa di primavera’ tra gatti, cibo e raccolta fondi

«Perché non fare una merenda in compagnia dei nostri gatti proprio da noi per salutare la bella stagione?». Così la presidente dell’associazione ‘Gatti in vetrina’ Nadia Panarese lancia la nuova iniziativa prevista in via San Tommaso, a Terni: domenica 2 aprile, dalle 16 alle 20, c’è il nuovo evento per «raccogliere fondi destinati ad opere di bene». Di cosa si tratta nello specifico? La volontaria parla di una «merenda sotto i portici» in compagnia dei numerosi mici del rifugio. Con offerta minima di 5 euro per l’esperienza. «Abbiamo tanti motivi per festeggiare e di gatti da spupazzare ne abbiamo tanti. Il buon cibo rigorosamente vegetariano non lo faremo mancare».

