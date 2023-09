Terni: inarrestabile Montecaggi. Altri due ori alla fine di un’estate da record

LE FOTO

Nell’ultimo anno ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere. Una sorta di ‘cannibale’ del calcio balilla paralimpico nazionale e internazionale: è il ternano Corrado Montecaggi che ha vissuto una fine estate ‘d’oro’, in tutti i sensi. Partiamo dagli ultimi successi: nel weekend del 16 e 17 settembre a Jesolo, si sono disputati sia il ‘Tre nazioni’ – competizione internazionale fra i team di Italia, Germania e Svizzera – che il campionato italiano di serie A a squadre. Bene, Montecaggi ha centrato la medaglia d’oro sia nella prima che nella seconda manifestazione, quest’ultima disputata con il team ‘Siamo noi’ di Pescara, visto che a Terni squadre di calciobalilla paralimpico non ce ne sono. Degna e strabiliante conclusione di periodo che si era aperto a fine agosto con un ‘tris’ di ori eccezionale all’Internationl table soccer federation World Series Leonhart di Sankt Wendel (Germania): Corrado Montecaggi aveva vinto nel singolo, nel doppio e a squadre. Un anno fa, ai mondiali del giugno 2022 a Nantes, quel ‘tris’ lo aveva sfiorato, pur portando a casa un risultato da top della categoria: oro nel singolo, nel doppio e argento a squadre. «La passione per il calcio balilla è nata da ragazzino – racconta – dopo l’incidente che nel 1982 mi ha segnato la vita. Giocavo a calcio con buoni risultati, ero un’ala destra, e quella passione l’ho trasferita nel biliardino». Con risultati di assoluto prestigio: «Ringrazio in particolare tutti gli amici che mi consentono di allenarmi con costanza». Alla prossima vittoria.