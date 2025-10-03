Un restauro che «ha permesso di recuperare la leggibilità della lapide, risistemare la muratura perimetrale e ridare decoro a un monumento che da oltre trent’anni non era oggetto di interventi». Riguarda la tomba di Giulio Briccialdi e venerdì mattina c’è stata l’inaugurazione dopo l’iniziativa a firma del conservatorio e la realizzazione della fondazione Carit con il supporto degli uffici cimiteriali.

I saluti istituzionali e l’esibizione musicale si sono tenuti nella Chiesa di Santa Maria del Monumento, per poi proseguire con il corteo fino al cimitero cittadino. Qui il presidente del conservatorio Briccialdi, Dario Guardalben, ha tolto il velo rosso che copriva la tomba restaurata, «restituendo così dignità a un luogo simbolo della memoria collettiva». Ad arricchire la cerimonia il quartetto in la maggiore per quattro flauti interpretato dalla professoressa Claudia Bucchini insieme alle sue allieve Valentina Antonelli, Lucrezia Duca e Aurora Sciaboletta.

«Sono orgoglioso e fiero di questo appuntamento – le parole di Guardalben – nato dalla volontà di sottolineare il legame che ci stringe al nostro territorio. È un atto doveroso verso un figlio illustre della nostra città, a cui siamo legati non solo come istituzione musicale, ma come comunità. Quando la scorsa estate ho visto in che condizioni versava la sua tomba, ho sentito il dovere morale di intervenire. Grazie alla sinergia tra istituzioni e Fondazione Carit, l’intervento è stato rapido ed efficace. Oggi celebriamo non solo il restauro della tomba, ma un valore che ci guida e ci unisce: la collaborazione. È lo spirito con cui il Conservatorio opera verso la città, le istituzioni e al suo interno. Collaborare significa condividere, ed è grazie alla collaborazione che il Briccialdi ha raggiunto i traguardi più importanti, come la recente statizzazione».

Per la fondazione Carit in loco Luigi Carlini, ex presidente, in rappresentanza dell’attuale presidente Emiliano Strinati: «La fondazione Carit ha accolto con convinzione la richiesta del Conservatorio, perché siamo da sempre vicini al Briccialdi e al suo percorso di crescita. Abbiamo voluto contribuire a ridare dignità a un luogo che custodisce la memoria di un grande musicista ternano, patrimonio della città e della storia della musica. È un impegno che si inserisce nel nostro costante sostegno alla cultura e alla valorizzazione delle radici storiche del territorio».

A rappresentare il Comune l’assessore alla cultura Michela Bordoni: «Probabilmente l’avvio dei lavori per il Campus Briccialdi è stato uno dei primi atti della nostra amministrazione, e questo ci riporta al senso della collaborazione che travalica le singole persone o i singoli mandati. Il restauro della tomba di Briccialdi ci invita a riflettere sul valore dell’appartenenza, della comunità e dell’eredità culturale che condividiamo come cittadini. Non solo come atto amministrativo, ma anche come gesto di identità collettiva». Infine la Bucchini: «Era conosciuto come il Paganini del flauto per il suo straordinario virtuosismo e per le tournée che lo portarono a esibirsi in tutto il mondo, fino al Brasile. A lui si deve anche l’invenzione della chiave che porta il suo nome, ancora oggi presente negli strumenti moderni e segno concreto di un’eredità che continua a vivere nella pratica musicale». Presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali e l’ex presidente dell’allora istituto Briccialdi Letizia Pellegrini.