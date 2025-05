Inaugurazione formale all’istituto d’arte ‘Orneore Metelli’ – sede storica di piazza Briccialdi in centro a Terni – per lo ‘Spazio d’Arte Aurelio De Felice’. Qui troveranno sede oltre 50 opere del maestro, alcune delle quali già esposte per l’evento odierno. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni familiari di De Felice, rappresentanti istituzionali, scolastici, della fondazione Carit ed un gran numero di studenti, parte attiva del progetto. «Questa è solo la prima parte, tutti hanno dimostrato forte senso di appartenenza», un passaggio della dirigente Roberta Bambini. Sono infatti necessarie delle sistemazioni per la futura fruizione. Di seguito le immagini.

