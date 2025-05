Sono oltre cinquanta le opere del maestro Aurelio De Felice che troveranno sede allo ‘Spazio d’Arte’ a lui intitolato e presentato giovedì mattina dalla Provincia di Terni e dall’istituto d’arte ‘Orneore Metelli’. Nove di queste saranno esposte giovedì prossimo 29 maggio (ore 17) in occasione dell’inaugurazione ufficiale presso la storica sede dell’istituto, in piazza Briccialdi a Terni. A presentare il progetto c’erano il vice presidente della Provincia Francesco Maria Ferranti, la dirigente scolastica del ‘Metelli’ Roberta Bambini, Michele De Felice, figlio dell’artista, gli studenti che hanno curato gli allestimenti, i docenti responsabili del progetto, i progettisti dell’amministrazione provinciale e il consulente culturale Paolo Cicchini.

«Lo ‘Spazio d’Arte Aurelio De Felice’ nasce dalla collaborazione stretta fra la Provincia e la scuola e dal sostegno della Fondazione Carit – ha detto Ferranti nel suo intervento -. Un progetto iniziato dalla passata amministrazione provinciale e che oggi trova la sua realizzazione. Una collaborazione che dovrà ora proseguire – ha aggiunto – per dare vita a nuove aperture di questa importate area espositiva, oltre quella prevista per l’inaugurazione. L’obiettivo è di rendere lo ‘Spazio d’Arte’ un luogo polifunzionale, interattivo e permanente. Ringrazio i nostri tecnici, la Fondazione Carit, la dirigente dell’istituto d’arte, i docenti e gli studenti che hanno messo passione, entusiasmo e competenze professionali per realizzare un progetto bello e ambizioso».

La preside Bambini ha voluto ringraziare la precedente amministrazione e quella attuale «per aver creduto in un progetto di questa portata. Il mio grazie – ha aggiunto – va anche a tutti i docenti, ai responsabili e agli studenti che hanno lavorato alla sua concreta realizzazione». Ad intervenire, infine, il professor Paolo Cicchini che ha brevemente ripercorso la vita artistica di De Felice ricordandone la sua importanza a livello nazionale ed internazionale.

