I vigili del fuoco di Terni venerdì mattina sono intervenuti in via Trevi – zona est della città – per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. A prendere fuoco, secondo quanto riferito dal comando provinciale, è stata una lavatrice situata nella cucina.

L’intervento tempestivo – spiega il 115 – ha impedito che le fiamme si propagassero al resto dei locali, evitando danni ben più gravi. I due anziani residenti nell’appartamento, usciti subito in strada, non hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 a scopo precauzionale.