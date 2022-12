Terni: incidente al ‘solito’ incrocio. Scattano le multe per le auto in sosta

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato all’incrocio fra via della Vittoria e via Nazario Sauro, a Terni, punto noto per un’elevata frequenza di sinistri più e meno seri. In questo caso – l’impatto è stato fra una Fiat Panda e una Volkswagen Up – non ci sarebbero persone rimaste ferite ma ‘solo’ danni alle due autovetture. A seguito dell’intervento sul posto della polizia Locale di Terni – nucleo radiomobile e ufficio incidenti – alcune vetture parcheggiate in prossimità dell’incrocio, sono state multate. In campo anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della strada.

Condividi questo articolo su