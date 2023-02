Terni: incidente fra Marmore e Papigno. Coinvolte due autovetture

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 79, fra Papigno e Marmore. L’impatto è stato fra due autovetture, una Fiat 500 condotta da un 18enne (D.M. le sue iniziali) che procedeva verso Marmore e una Toyota condotta da una donna di 44 anni (C.S.), diretta verso Terni. Nessuno dei due coinvolti ha avuto necessità del trasporto in ospedale da parte del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

