Terni, incidente in via Battisti: donna ferita

Incidente stradale martedì mattina in viale Cesare Battisti, a Terni, nella zona di Cardeto. L’impatto è stato fra una Fiat Panda condotta da un uomo ed una Fiat 500 con al volante una donna che usciva da una strada laterale. Ad avere la peggio è stata la seconda – una 50enne (T.F. le sue iniziali) che, soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Per l’uomo, dolorante, non si è invece reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con il nucleo radiomobile e personale dell’ufficio incidenti. Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire i rilievi.

