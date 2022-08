Terni, inciviltà e rifiuti tra vocabolo Valle e via Pierre-Émile Martin

L’sos arriva da chi è abituato a frequentare la zona per varie ragioni. Siamo nella zona tra Cervara, vocabolo Valle e via Pierre-Émile Martin a Terni, non distante in linea d’aria dalla lapide commemorativa di Libero Liberati. Sì, perché salendo lungo la stradina che conduce verso la discarica si trova di tutto in termini di abbandono di rifiuti. Non un bello spettacolo, specie per chi ha terreni in zona: «Ho chiamato più volte gli organi preposti, ma finora nulla si è mosso», la segnalazione a umbriaOn.it. Altra zona cittadina periferica utilizzata a mo’ di scarico per i rifiuti.

