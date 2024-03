Terni: incontrano ‘squadra’ di sei cinghiali a Sabbione

Condividi questo articolo su

















Il luogo è fra via Flagiello e via Bartocci, all’inizio della zona industriale Sabbione, a Terni. La notte è quella fra sabato 9 e domenica 10 marzo: nel rientrare a casa, il ternano Luca Petrollini e la sua famiglia si sono imbattuti in una ‘squadra’ composta da sei cinghiali. Alla ricerca di cibo, compatti, hanno camminato un po’ lungo la strada per poi riprendere la direzione dei terreni agricoli. Di seguito il video del curioso incontro.

